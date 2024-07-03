Gaziantep'te motosiklet sürücülerine kask denetimi
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, motosiklet ve motorlu bisiklet sürücülerine yönelik kask ve koruyucu tertibat denetimi yapıldı. Denetimlerde, 41 motosiklet ve sürücüsü kontrol edildi, 10 motosiklet sürücüsüne toplam 60 bin 941 lira idari para cezası uygulandı, 1 motosiklet trafikten men edildi. Gaziantep İl Jandarma Komutanlığınca, kasksız motosiklet kullanımının önlenmesine yönelik çalışmaların devam edeceği bildirildi.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, motosiklet ve motorlu bisiklet sürücülerine yönelik kask ve koruyucu tertibat denetimi yapıldı.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı tarafından İslahiye ilçesindeki dört noktada denedim gerçekleştirildi.
Denetimlerde, 41 motosiklet ve sürücüsü kontrol edildi, 10 motosiklet sürücüsüne toplam 60 bin 941 lira idari para cezası uygulandı, 1 motosiklet trafikten men edildi.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığınca, kasksız motosiklet kullanımının önlenmesine yönelik çalışmaların devam edeceği bildirildi.