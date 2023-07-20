Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri motosiklet sürücülerine yönelik denetim yaptı. Karayolları Trafik Kanunu'nun çeşitli maddelerini ihlal ettiği tespit edilen motosiklet sürücüsüne ceza kesildi. Denetimlerde 50 motosiklet ve sürücüsüne cezai işlem uygulanırken 29 motosiklet trafikten men edildi.

Gaziantep'te motosiklet sürücülerine denetim yapıldı. Karayolları Trafik Kanunu'nun çeşitli maddelerini ihlal ettiği tespit edilen motosiklet sürücüsüne ceza kesildi.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri motosiklet sürücülerine yönelik denetim yaptı. Yapılan denetimlerde Karayolları Trafik Kanunu'nun çeşitli maddelerini ihlal ettiği tespit edilen 50 motosiklet ve sürücüsüne cezai işlem uygulanırken 29 motosikletin ise trafikten men edildiği bildirildi. - GAZİANTEP