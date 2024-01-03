Gaziantep'te motosiklet kazası: Sürücü yaralandı
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında sürücü yaralandı. Kontrolü kaybeden sürücü, devrilen motosikletle birlikte yaralandı ve ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.
Nurdağı- Gaziantep kara yolunda F.A. yönetimindeki 27 ART 462 plakalı motosiklet sürücüsünün kontrolü kaybetmesiyle devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
F.A, ambulansla Nurdağı Devlet Hastanesine kaldırıldı.