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Gaziantep'te Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

3 Aralık 2023 14:23 Son Güncelleme: 14:24 Abone Ol

Gaziantep-Nizip kara yolunda meydana gelen trafik kazasında, hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü Mehmet Tutar hayatını kaybetti. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.