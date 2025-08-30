Gaziantep'te Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralandı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir kamyonetin çarptığı motosikletin sürücüsü ağır yaralandı. Olay, Atatürk Mahallesi 4. Etap TOKİ mevkiinde gerçekleşti. Yaralı, hastaneye kaldırıldı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

C.K. (17) idaresindeki 27 ASB 107 plakalı kamyonet, Atatürk Mahallesi 4. Etap TOKİ mevkisinde, A.U. (46) yönetimindeki 27 AGB 355 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı, Gaziantep Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek - Güncel
