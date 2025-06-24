Gaziantep'te Motosiklet Kazası: İki Genç Hayatını Kaybetti

Gaziantep'te Motosiklet Kazası: İki Genç Hayatını Kaybetti
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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında, sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu iki kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde devrilen motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti.

Ferhat Kelebek (22) idaresindeki 27 BAP 137 plakalı motosiklet, Fevzipasa-Türkbahçe mahalleleri arasındaki kara yolunda, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Ferhat Kelebek'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kelebek'in arkasında yer alan ve kazada yaralanan Bilal Dönmez (18) ise kaldırıldığı İslahiye Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek - Güncel
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