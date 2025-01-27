Gaziantep'te Motosiklet Kazası: İki Genç Hayatını Kaybetti
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, kontrolünü kaybeden motosiklet, ağaca çarparak iki gencin hayatını kaybetmesine neden oldu. Olayda sürücü Baran Özmiço (16) ve yolcu Yusuf Cihangilgil (15) hayatını kaybetti.
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, ağaca çarpan motosikletin sürücüsü ve beraberindeki kişi hayatını kaybetti.
Baran Özmiço (16) idaresindeki 27 AYC 775 plakalı motosiklet, Nurdağı ilçesi Sakçagözü Mahallesi'nde kontrolünü kaybederek ağaca çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada sürücü ve beraberindeki Yusuf Cihangilgil (15) olay yerinde hayatını kaybetti.