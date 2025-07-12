Gaziantep'te Motosiklet Kazası: 3 Yaralı

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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir motosikletin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

S.D.(52) idaresindeki 27 AVU 853 plakalı motosiklet, Atatürk Mahallesi Barazi Caddesi'nde devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan 3 kişi ambulanslarla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek - Güncel
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