Gaziantep'te Motosiklet Kazası: 3 Yaralı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir motosikletin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
S.D.(52) idaresindeki 27 AVU 853 plakalı motosiklet, Atatürk Mahallesi Barazi Caddesi'nde devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan 3 kişi ambulanslarla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek - Güncel