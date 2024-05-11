Gaziantep'te Motosiklet Kazası: 2 Kişi Hayatını Kaybetti
Gaziantep'in Nizip ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki motosiklet çarpıştı ve sürücüler hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ekipleri ve polis yönlendirildi.
Gaziantep'in Nizip ilçesinde çarpışan iki motosikletin sürücüleri hayatını kaybetti.
Hasan K. idaresindeki 27 AVU 381 plakalı motosiklet ile Ümüt Can D. yönetimindeki 27 ANV 045 motosiklet, Sultan Abdülhamit Mahallesi'nde çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri yönlendirildi.
Ekipler, motosiklet sürücülerinin hayatını kaybettiğini belirledi.