Gaziantep'te Motosiklet Kazası: 16 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

Gaziantep'te bir kavşakta meydana gelen trafik kazasında, otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü olan 16 yaşındaki Gökhan Mustafa Kömürcü hayatını kaybetti. Kazanın ardından kaçan otomobil sürücüsünü bulmak için polis çalışma başlattı.

Ahmet ATMACA/GAZİANTEP,( DHA)-GAZİANTEP'te otomobilin kavşakta çarptığı motosikletin sürücüsü Gökhan Mustafa Kömürcü (16), hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde Aydınlar Mahallesi Sani Konukoğlu Bulvarı'ndaki kavşakta meydana geldi. İddiaya göre; Gökhan Mustafa Kömürcü'nün kullandığı motosiklete, plakası ve sürücüsünün ismi bilinmeyen otomobil çarptı. Çarpmanın şiddeti ile metrelerce savrulan Kömürcü, olay yerinde hayatını kaybetti. Cenaze otopsi sonrası ailesine teslim edilirken, polis kaçan otomobil sürücüsünü bulmak için çalışma başlattı.