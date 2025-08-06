Gaziantep'te Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybederken, üç kişi yaralandı. Olayın ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
H.Ü. (22) yönetimindeki 27 ASC 982 otomobil, İslahiye-Karapınar Mahallesi yolunda, H.E.D'nin (16) kullandığı motosikletle çarpıştı.
Kazada sürücüler ile S.G. (23) ve E.M.Y. (17) yaralandı.
112 Acil Sağlık ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan motosiklet sürücüsü H.E.D. yaşamını yitirdi.
Durumu ağır olan otomobil sürücüsü H.Ü. ise 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek - Güncel