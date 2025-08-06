Gaziantep'te Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

Gaziantep'te Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybederken, üç kişi yaralandı. Olayın ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

H.Ü. (22) yönetimindeki 27 ASC 982 otomobil, İslahiye-Karapınar Mahallesi yolunda, H.E.D'nin (16) kullandığı motosikletle çarpıştı.

Kazada sürücüler ile S.G. (23) ve E.M.Y. (17) yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan motosiklet sürücüsü H.E.D. yaşamını yitirdi.

Durumu ağır olan otomobil sürücüsü H.Ü. ise 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek - Güncel
Bir mesleğin son temsilcisi! Yarım asırdır sokaklarda aynı ürünü satıyor

Bir mesleğin son temsilcisi! Yarım asırdır sokakta aynı ürünü satıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TBMM personeli Saliha Akkaş eşi tarafından vahşice öldürüldü

Saliha'yı da koruyamadık! Kadın cinayetleri Meclis'e kadar uzandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.