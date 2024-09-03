Gaziantep'te motosiklet kazası: 1 ölü, 1 ağır yaralı

GAZİANTEP'te otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi, arkasındaki kişi ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Pancarlı Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 27 TC 286 plakalı otomobil, Kerim Bağcı'nın (21) kullandığı 27 AVK 733 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada devrilen motosikletin sürücüsü ile arkasındaki Fırat Efe Bucaklar (16) yola savrularak yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Kerim Bağcı, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Kerim Bağcı'nın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırılırken, Fırat Efe Bucaklar'ın da hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Otomobil sürücüsünün gözaltına alındığı kazayla soruşturma sürdürülüyor.