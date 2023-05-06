Gaziantep'te motosiklet hırsızlığı yapan şüpheli tutuklandı
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Gaziantep'te motosiklet hırsızlığı yapan şüpheli tutuklandı.
Gaziantep'te motosiklet hırsızlığı yapan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüttü.
Ekipler, Mevlana Mahallesi'ndeki bir sitenin otoparkından motosiklet çalan M.S.Ç'yi yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA / Okan Coşkun - Güncel