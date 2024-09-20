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Gaziantep'te Motosiklet Denetimleri: 160 Sürücüye Cezai İşlem

Gaziantep'te Motosiklet Denetimleri: 160 Sürücüye Cezai İşlem
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Gaziantep'te yapılan motosiklet denetimlerinde, yaya alanlarına giren ve kurallara uymayan 160 sürücüye toplam 586 bin lira ceza uygulandı. Denetimlerin devam edeceği bildirildi.

Gaziantep'te polis ekipleri tarafından motosikletlere yönelik denetim gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 18 ve 19 Eylül tarihlerinde il merkezindeki parklarda motosikletlere yönelik denetim yapıldı.

Bu kapsamda, yaya kullanımına açık alanlara motosiklet ile giren, abart egzoz veya ehliyetsiz araç kullanan 160 motosiklet sürücüsüne 586 bin lira cezai işlem uygulandı.

Denetimlerin aralıksız olarak sürdürüleceği belirtildi.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Güncel

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