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Gaziantep'te motosiklet denetimi yapıldı

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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde güvenlik güçleri tarafından motosiklet denetimi yapıldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma ekipleri tarafından kent merkezinde ve kırsalında motosiklet denetimleri devam ediyor. Bu kapsamda, 110 personelle denetim yapan ekipler, 172 motosiklet sürücüsü kontrol edildi. Kontrollerde 48 motosiklet kullanıcısına cezai işlem uygulandı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde güvenlik güçleri tarafından motosiklet denetimi yapıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma ekipleri tarafından kent merkezinde ve kırsalında motosiklet denetimleri devam ediyor.

Bu kapsamda, 110 personelle denetim yapan ekipler, 172 motosiklet sürücüsü kontrol edildi. Kontrollerde 48 motosiklet kullanıcısına cezai işlem uygulandı.

Kaynak: AA / Güncel

Motosiklet Gaziantep Jandarma İslahiye Güvenlik Trafik Güncel Haberler

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