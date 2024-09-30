Gaziantep'te Motosiklet Denetimi: 25 Araç Kontrol Edildi
İslahiye ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen motosiklet denetiminde, 25 araç kontrol edilerek çeşitli ihlaller tespit edildi. 5 sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan ceza uygulandı.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde polis ekipleri tarafından motosiklet denetim yapıldı.
Ekipler tarafından kentin değişik noktalarında gerçekleştirilen denetimlerde, toplamda 25 motosiklet kontrol edildi.
Denetimlerde, 5 sürücüye ehliyetsiz araç kullanma ve kullandırma, 3 sürücüye dur ihtarına uymadığı, 2 sürücüye yetersiz ehliyetle araç kullandığı, 2 sürücüye ise muayene ve sigorta olmadığından ceza işlemi uygulandı.
Trafik ekiplerinin denetimlerinin devam edeceği belirtildi.