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Gaziantep'te Motosiklet Denetimi: 25 Araç Kontrol Edildi

Gaziantep'te Motosiklet Denetimi: 25 Araç Kontrol Edildi
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İslahiye ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen motosiklet denetiminde, 25 araç kontrol edilerek çeşitli ihlaller tespit edildi. 5 sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan ceza uygulandı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde polis ekipleri tarafından motosiklet denetim yapıldı.

Ekipler tarafından kentin değişik noktalarında gerçekleştirilen denetimlerde, toplamda 25 motosiklet kontrol edildi.

Denetimlerde, 5 sürücüye ehliyetsiz araç kullanma ve kullandırma, 3 sürücüye dur ihtarına uymadığı, 2 sürücüye yetersiz ehliyetle araç kullandığı, 2 sürücüye ise muayene ve sigorta olmadığından ceza işlemi uygulandı.

Trafik ekiplerinin denetimlerinin devam edeceği belirtildi.

Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek - Güncel

Motosiklet gaziantep İslahiye trafik Polis

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