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Gaziantep'te motosiklet denetimi

Gaziantep'te motosiklet denetimi

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Gaziantep'te çalıntı motosikletlere yönelik uygulama gerçekleştirdi.

Gaziantep'te çalıntı motosikletlere yönelik uygulama gerçekleştirdi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 16 ekip ve 42 personelle çalıntı motosikletlere yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, uygulamalarda, 62 motosiklet ve 126 kişiyi kontrol etti, 34 sürücü ve araç plakasına cezai işlem uyguladı.

Polis ekipleri, 3 motosikleti ise trafikten men etti.

Kaynak: AA / Okan Coşkun - Güncel

Asayiş Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Gaziantep Şahinbey Güncel Haberler

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