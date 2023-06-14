Gaziantep'te motosiklet denetimi

Gaziantep'te çalıntı motosikletlere yönelik uygulama gerçekleştirdi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 16 ekip ve 42 personelle çalıntı motosikletlere yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, uygulamalarda, 62 motosiklet ve 126 kişiyi kontrol etti, 34 sürücü ve araç plakasına cezai işlem uyguladı.

Polis ekipleri, 3 motosikleti ise trafikten men etti.