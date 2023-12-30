Gaziantep'te motosiklet çarpması sonucu çocuk yaralandı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken motosikletin çarptığı çocuk yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken motosikletin çarptığı çocuk yaralandı.
Cevdetpaşa Mahallesi'nde A.Ç'nin kullandığı 27 AHY 737 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan, A.B'ye (16) çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan A.B, ambulansla İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.