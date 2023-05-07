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Gaziantep'te motosiklet akrobasi gösterisi düzenlendi

Gaziantep'te motosiklet akrobasi gösterisi düzenlendi

Güncel Haberler

Türkiye motosiklet akrobasi şampiyonu Birkan Polat, Gaziantep'te akrobasi gösterisi yaptı.

Türkiye motosiklet akrobasi şampiyonu Birkan Polat, Gaziantep'te akrobasi gösterisi yaptı.

Anadolu Doğa ve Motor Sporları Kulübü tarafından düzenlenen etkinlikte birçok oyun ve gösteri gerçekleştirildi.

Festival Park'ta oluşturulan alanda çocuklar frizbi, kule, bataklık, tangram ve saka gibi oyunlar oynadı.

Türkiye motosiklet akrobasi şampiyonu Birkan Polat, AA muhabirine, kentte motosikletseverlerle bir araya gelmekten mutlu olduğunu söyledi.

Programın ilgi gördüğünü aktaran Polat, "Trafiğe kapalı bir alanda motosiklet gösterisi sergileyeceğiz. İzlemeye gelen herkese teşekkür ediyorum. Motosiklet şovu yapacağız." diye konuştu.

Polat daha sonra akrobasi gösterisi sundu.

Etkinliğe, AK Parti Gaziantep milletvekili adayı Bünyamin Bozgeyik ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Okan Coşkun - Güncel

Birkan Polat Motosiklet Gaziantep Güncel Haberler

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