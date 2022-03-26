Gaziantep'te Motorlu Taşıtlar Sınavı'na kopya düzeneğiyle girmeye çalışan kişi yakalandı - Haberler

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Gaziantep'te Motorlu Taşıtlar Sınavı'na kopya düzeneğiyle girmeye çalışan kişi yakalandı

AA - Mehmet Akif Parlak - Güncel
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Gaziantep'te Motorlu Taşıtlar Sınavı'na kopya düzeneğiyle girmeye çalışan kişi yakalandı

Gaziantep'te Motorlu Taşıtlar Sınavı'na kamera ve ses cihazıyla girmeye çalışan sürücü adayı gözaltına alındı.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te Motorlu Taşıtlar Sınavı'na kamera ve ses cihazıyla girmeye çalışan sürücü adayı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünün yazılı açıklamasına göre, polis ekipleri, önceki gün gerçekleştirilen sınavın yapıldığı merkezlerin girişinde arama ve kontrol noktası oluşturdu.

Ekipler, bir sürücü adayının üst aramasında cerrahi maskenin ve ayakkabının içine gizlenmiş kamera ile ses cihazı düzeneği ele geçirdi.

Kopya düzeneğine el konuldu, şüpheli gözaltına alındı.

AA / Mehmet Akif Parlak - Güncel

Gaziantep, Polis, Güncel, Haberler

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