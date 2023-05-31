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Gaziantep'te Modifiyeli Araçların Sürücülerine Cezai İşlem Uygulandı

Gaziantep'te Modifiyeli Araçların Sürücülerine Cezai İşlem Uygulandı

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Gaziantep'te çevreyi rahatsız ederek kamunun rahatını bozacak şekilde gürültü çıkaran ve çakar bulunduran 6 modifiyeli aracın sürücüsüne cezai işlem uygulandı. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 26-29 Mayıs 2023 tarihleri arasında çevreyi rahatsız ederek kamunun rahatını bozacak şekilde gürültü çıkaran araçlara yönelik uygulama yaptı. Kentte benzer uygulamaların devam edeceği belirtildi.

Gaziantep'te çevreyi rahatsız ederek kamunun rahatını bozacak şekilde gürültü çıkaran ve çakar bulunduran 6 modifiyeli aracın sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 26-29 Mayıs 2023 tarihleri arasında çevreyi rahatsız ederek kamunun rahatını bozacak şekilde gürültü çıkaran araçlara yönelik uygulama yaptı. Yapılan uygulamalar neticesinde, çevreyi rahatsız edecek şekilde gürültü çıkaran 6 modifiyeli aracın sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Kentte benzer uygulamaların devam edeceği belirtildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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