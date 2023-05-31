Gaziantep'te Modifiyeli Araçların Sürücülerine Cezai İşlem Uygulandı

Gaziantep'te çevreyi rahatsız ederek kamunun rahatını bozacak şekilde gürültü çıkaran ve çakar bulunduran 6 modifiyeli aracın sürücüsüne cezai işlem uygulandı. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 26-29 Mayıs 2023 tarihleri arasında çevreyi rahatsız ederek kamunun rahatını bozacak şekilde gürültü çıkaran araçlara yönelik uygulama yaptı. Kentte benzer uygulamaların devam edeceği belirtildi.