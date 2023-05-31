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Gaziantep'te Modifiyeli Araçların Sürücülerine Ceza Yağdı

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Gaziantep'te çevreyi rahatsız ederek kamunun rahatını bozacak şekilde gürültü çıkaran ve çakar bulunduran 6 modifiyeli aracın sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Gaziantep'te modifiyeli araçların sürücülerine ceza yağdı

GAZİANTEP - Gaziantep'te çevreyi rahatsız ederek kamunun rahatını bozacak şekilde gürültü çıkaran ve çakar bulunduran 6 modifiyeli aracın sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 26-29 Mayıs 2023 tarihleri arasında çevreyi rahatsız ederek kamunun rahatını bozacak şekilde gürültü çıkaran araçlara yönelik uygulama yaptı. Yapılan uygulamalar neticesinde, çevreyi rahatsız edecek şekilde gürültü çıkaran 6 modifiyeli aracın sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Kentte benzer uygulamaların devam edeceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İbrahim Halil Aslan - Güncel

Gaziantep Güncel Haberler

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