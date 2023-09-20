Gaziantep'te Modifiye Araçlara ve Trafik Kurallarını İhlal Edenlere Cezai İşlem

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, çevreyi rahatsız edecek şekilde gürültü çıkaran modifiye araç sürücüleri ve trafik kurallarını ihlal eden sürücülere yönelik denetim yaptı. Yapılan denetimlerde 10 araç ve sürücüsüne modifiye araç kullanmaktan, 40 araç ve sürücüsüne ise Karayolları Trafik Kanunu'nun çeşitli maddelerini ihlal etmekten cezai işlem uygulandı. Denetimler sonucunda 9 araç ise trafikten men edildi.

Gaziantep'te, çevreyi rahatsız edecek şekilde gürültü çıkaran modifiye araç kullanan 10 sürücü ile çeşitli trafik kurallarını ihlal eden 40 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, çevreyi rahatsız edecek şekilde gürültü çıkaran modifiye araç sürücüleri ve trafik kurallarını ihlal eden sürücülere yönelik denetim yaptı. Yapılan denetimlerde 10 araç ve sürücüsüne modifiye araç kullanmaktan, 40 araç ve sürücüsüne ise Karayolları Trafik Kanunu'nun çeşitli maddelerini ihlal etmekten cezai işlem uygulandı.

Denetimler sonucunda 9 araç ise trafikten men edildi. - GAZİANTEP