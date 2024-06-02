Gaziantep'te minibüsün çarptığı motosikletteki çocuk ve yaya öldü
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde, minibüsün motosiklete ve yayalara çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde, minibüsün motosiklete ve yayalara çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
Şerif M. idaresindeki 34 MJ 1144 plakalı minibüs, Mücahitler Mahallesi'ndeki Karşıyaka Alt Geçidi'nde, Semih Batran'ın kullandığı motosiklete ve kaldırımdaki yayalara çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 2'si ağır 8 yaralı, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanalere kaldırıldı.
Yaralılardan yaya Reyyan Ali (16) ve motosikletteki Nazlı Batran (6), hastanedeki müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Ali ve Batran'ın cenazeleri, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.
Polis ekipleri, minibüs sürücüsünü gözaltına aldı.