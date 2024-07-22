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Gaziantep'te minibüslerin karıştığı kazada 21 kişi yaralandı

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Gaziantep'te 2 minibüsün ve bir tırın karıştığı kazada 1'i ağır olmak üzere 21 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastanelere kaldırıldı.

Gaziantep'te işçileri taşıyan 2 minibüsle tırın karıştığı kazada 1'i ağır, 21 kişi yaralandı.

Fabrika işçilerini taşıyan Orhan E. idaresindeki 27 S 9493 plakalı minibüs, karşı yönden gelen Orhan D. yönetimindeki 27 S 1213 plakalı minibüsle 3. Organize Sanayi Bölgesi Kamil Şerbetçi Bulvarı'nda çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Osman E'nin kullandığı minibüs, park halindeki tıra çarptı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 21 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

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