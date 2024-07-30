Gaziantep'te minibüsle tır çarpıştı: 1 yaralı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında minibüsle tır çarpıştı ve 1 kişi yaralandı. Kazanın güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerinde, tırın minibüse arkadan çarptığı anlar yer alıyor.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde minibüsle tırın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
H.C. (32) idaresindeki 34 BOJ 380 plakalı bir yemek şirketine ait minibüse, İslahiye Çevre Yolu Fatih Kavşağı'nda İ.S (29) idaresindeki 63 AFS 691 plakalı tır arkadan çarptı.
Kazada minibüs sürücüsü H.C'nin sıkıştığını gören çevredekiler durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.
İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılan yaralı, sağlık ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kayıtlarda, kaza öncesi akan trafik ve sonrasında refüjde tırın minibüse arkadan çarptığı görülüyor.