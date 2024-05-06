Gaziantep'te minibüsle beton mikseri çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde minibüsle beton mikserinin çarpışması sonucu ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

İslahiye- Hatay kara yolunun Ağabey mevkisinde plakaları ve sürücüleri henüz belirlenemeyen bir minibüsle beton mikseri çarpıştı.

Kazada ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi.

Kaza ihbarının ardından bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.