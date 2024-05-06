Gaziantep'te minibüsle beton mikseri çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde minibüsle beton mikserinin çarpışması sonucu ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. İslahiye-Hatay kara yolunun Ağabey mevkisinde plakaları ve sürücüleri henüz belirlenemeyen bir minibüsle beton mikseri çarpıştı. Kazada ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi. Kaza ihbarının ardından bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde minibüsle beton mikserinin çarpışması sonucu ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.
İslahiye- Hatay kara yolunun Ağabey mevkisinde plakaları ve sürücüleri henüz belirlenemeyen bir minibüsle beton mikseri çarpıştı.
Kazada ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi.
Kaza ihbarının ardından bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.