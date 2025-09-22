Haberler

Gaziantep'te Minibüs Kazası: 2 Ölü, 8 Yaralı

Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu'nda bir minibüsün lastiğinin patlaması sonucu yaşanan kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GAZİANTEP'te, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak, takla atıp devrilen minibüsteki 2 kişi öldü, 8 kişi de yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Gaziantep- Şanlıurfa Otoyolu'nun 37'nci kilometresinde meydana geldi. Şanlıurfa yönüne ilerleyen Suriye uyruklu Hasan Abu Ali yönetimindeki 27 ME 8998 plakalı minibüs, Akçakent Mahallesi mevkisinde lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak, taklalar atıp devrildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı ilk müdahalede Curiye El Uglan (45) ve ismi öğrenilemeyen bir kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada çeşitli yerlerinden yaralanan 8 kişi ise ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayatını kaybeden 2 kişinin cenazeleri ise olay yeri incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber- Kamera: Ahmet ATMACA-GAZİANTEP-DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
