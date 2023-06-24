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Gaziantep'te Minibüs Kazası: 13 Suriyeli Tarım İşçisi Yaralandı

Gaziantep'te Minibüs Kazası: 13 Suriyeli Tarım İşçisi Yaralandı

Güncel Haberler

Gaziantep'te bir minibüsün devrilmesi sonucu 13 Suriyeli tarım işçisi yaralandı. Kazada yaralanan işçiler hastaneye kaldırıldı.

p>GAZİANTEP'te sürücüsünün kontrolünü kaybettiği minibüsün devrildiği kazada, Suriyeli 13 tarım işçisi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) otoyolunda meydana geldi. Ali Kerek'in (42) direksiyon kontrolünü kaybettiği, Suriyeli tarım işçilerini taşıyan 31 M 3038 plakalı minibüs, devrildi. İhbar üzerine kaza yerine polis ve ambulanslar sevk edildi. Yaralanan 13 işçi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet Atmaca - Güncel

Gaziantep Güncel Haberler

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