Gaziantep'te Minibüs Kazası: 13 Suriyeli Tarım İşçisi Yaralandı
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Gaziantep'te bir minibüsün devrilmesi sonucu 13 Suriyeli tarım işçisi yaralandı. Kazada yaralanan işçiler hastaneye kaldırıldı.
Kaza, sabah saatlerinde Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) otoyolunda meydana geldi. Ali Kerek'in (42) direksiyon kontrolünü kaybettiği, Suriyeli tarım işçilerini taşıyan 31 M 3038 plakalı minibüs, devrildi. İhbar üzerine kaza yerine polis ve ambulanslar sevk edildi. Yaralanan 13 işçi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet Atmaca - Güncel