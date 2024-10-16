Üye Girişi
Haberler

Gaziantep'te Minibüs ile Otomobil Çarpıştı, 2 Yaralı

Gaziantep'te Minibüs ile Otomobil Çarpıştı, 2 Yaralı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, minibüs ile otomobil çarpıştı. İki kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

GAZİANTEP'in Nurdağı İlçesinde, minibüs ile otomobil çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Nurdağı- Gaziantep karayolunun 16'ncı kilometresinde meydana geldi. Gaziantep yönüne ilerleyen Mahsuni S.(25) yönetimindeki 34 JC 3371 plakalı minibüs Kömürler Mahallesi yakınlarında bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak karşı yöne geçti. Minibüs bu sırada gelen Mehmet Ali Ü.(60) idaresindeki 27 AGH 333 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle takla atarak şarampole devrilen minibüs sürücüsü ile otomobil sürücüsü yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından minibüste çıkarılan Mahsuni S. ile Mehmet Ali Ü. ilk müdahalenin ardından Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yerel Haberler Gaziantep Otomobil Politika 3-sayfa Nurdağı Ulaşım trafik Güncel Kaza

Etiler'de bir lisede öğretmen tartıştığı okul müdürüne silah çekti

İstanbul'da sıcak saatler! Öğretmen okul müdürüne silah çekti, ekipler olay yerinde

 Kılıçdaroğlu hakkında 'zorla getirilme' kararı

Mahkemeye zorla getirilecek

 3 bölgeyi etkileyen 5.9'luk depremin bilançosu

3 bölgeyi etkileyen 5.9'luk depremin bilançosu
Gıda teröristlerinin vatandaşa en çok at ve eşek eti yedirdiği iki ilimiz

Gıda teröristlerinin en çok at ve eşek eti yedirdiği iki ilimiz
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fırtınanın İçinde filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Fırtınanın İçinde filmi ne zaman, nerede çekildi? Şamil Tayyar Destici'ye ne dedi? Adana ASKİ su kesintisi! 16-17 Ekim Seyhan, Çukurova, Ceyhan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Açık Radyo neden kapatıldı? Açık Radyo neden kapatılıyor? Bursaspor kombineleri ne zaman, saat kaçta satışa çıkacak? Kombineler kaç TL? KOSKİ Konya su kesintisi! 16-17 Ekim Selçuklu, Meram, Seydişehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Muhammet Ali Metoğlu kimdir, hangi maçları yönetti? Hakem Muhammet Ali Metoğlu hangi takımlı? Kılıçdaroğlu zorla getirme kararı nedeni nedir? Yarın hangi illerde okullar tatil 17 Ekim Perşembe? 08 nerenin plakası? 08 plaka kodu nereye ait, hangi ilin? Şenol Sönmez mesleği ne, zengin mi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.