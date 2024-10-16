Gaziantep'te Minibüs ile Otomobil Çarpıştı, 2 Yaralı

GAZİANTEP'in Nurdağı İlçesinde, minibüs ile otomobil çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Nurdağı- Gaziantep karayolunun 16'ncı kilometresinde meydana geldi. Gaziantep yönüne ilerleyen Mahsuni S.(25) yönetimindeki 34 JC 3371 plakalı minibüs Kömürler Mahallesi yakınlarında bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak karşı yöne geçti. Minibüs bu sırada gelen Mehmet Ali Ü.(60) idaresindeki 27 AGH 333 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle takla atarak şarampole devrilen minibüs sürücüsü ile otomobil sürücüsü yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından minibüste çıkarılan Mahsuni S. ile Mehmet Ali Ü. ilk müdahalenin ardından Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA