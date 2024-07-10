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Gaziantep'te Minibüs Devrildi: 1 Ölü, 8 Yaralı

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Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde meydana gelen minibüs kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Minibüsün sol arka lastiği patladıktan sonra sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu beton bariyere çarparak devrildi. Olay yerine güvenlik güçleri, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar Nurdağı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Osmaniye-Nurdağı kara yolu 3. kilometresinde, T.G. idaresindeki 16 BIE 150 plakalı minibüsün sol arka lastiği seyir halindeyken patladı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu beton bariyere çarpan minibüs devrildi.

İhbar üzerine bölgeye güvenlik güçleri, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Minibüsteki Nuriye Eren'in (43) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan sürücü T.G ile araçtaki M.D, E.E, D.T, M.T, H.G, S.T. ve M.T, Nurdağı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Gaziantep İtfaiye Nurdağı Yaşam Güncel Haberler

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