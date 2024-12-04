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Gaziantep'te Minibüs Devrildi: 1 Ölü, 3 Yaralı

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Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde bir minibüsün devrilmesi sonucu 94 yaşındaki Hediye Adıgüzel hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Nurdağı Kahramanmaraş kara yolu Belpınar mevkisinde S.D. (26) idaresindeki 44 HL 980 plakalı minibüs şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Minibüsteki Hediye Adıgüzel'in (94) hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan sürücü S.D. ile araçtaki İ.D. (58) ve H.D. (52) Nurdağı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek - Güncel
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