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Gaziantep'te Midibüs Kazasında 20 Yaralı

Gaziantep'te Midibüs Kazasında 20 Yaralı
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Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan tur midibüsü refüje çarptı. Kazada 20 kişi yaralandı, yaralılar hastanelere kaldırıldı.

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan tur midibüsünün refüje çarptığı kazada 20 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Nurdağı- Gaziantep otoyolunun 6'ncı kilometresinde meydana geldi. Gaziantep istikametine ilerleyen Mehmet Emin Ç. (51) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen tur midibüsü, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü ve midibüsteki 19 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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