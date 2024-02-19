Gaziantep'te meyve yüklü kamyonetle otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde meyve yüklü kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı ve yoldan dökülen meyveler toplandı.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde meyve yüklü kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
İslahiye Otogar Kavşağı'nda meydana gelen kazada Adana'dan Kilis'e meyve götüren M.K. yönetimindeki 07 NFK 67 plakalı kamyonet, A.B. yönetimindeki 27 DC 521 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada devrilen kamyonetin sürücüsü M.K. ve beraberindeki S.A yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yola dökülen ve zarar gören meyveler, İslahiye Belediyesi ekiplerince yoldan toplandı.