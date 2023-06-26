Gaziantep'te şüphe üzerine durdurulan hafif ticari araçta yapılan aramada meyve suyu kutularına gizlenmiş 4 kilo 630 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gaziantep'te meyve suyu kutusunda metamfetamin ele geçirildi

GAZİANTEP - Gaziantep'te şüphe üzerine durdurulan hafif ticari araçta yapılan aramada meyve suyu kutularına gizlenmiş 4 kilo 630 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gaziantep'te, uyuşturucu ticareti ve sokak satıcılığı yapan şahıslara yönelik düzenlenen çalışmalarda Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Nizip Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde narkotik suçların engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde Nizip İlçesinde 26 Haziran tarihinde narkotik dedektör köpeği Hazal'ın tepki verdiği bir araçta yapılan aramada, Meyve suyu paketlerine gizlenmiş 4 kilo 630 gram metamfetamin (ateş-buz) ele geçirildi.

Uyuşturucu tacirlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan 4 kişi hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.