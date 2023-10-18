Gaziantep'te meydana gelen trafik kazalarının görüntüleri paylaşıldı
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Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü, kent genelinde meydana gelen kazaların Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kamera görüntülerini paylaştı. Görüntülerde sürücülerin dikkatsizliği ve kavşaklarda meydana gelen kazalar dikkat çekiyor.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü, kent genelinde meydana gelen kazaların Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kamera görüntülerini paylaştı.
İl Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep'in farklı noktalarında meydana gelen trafik kazalarına ait Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kamera kayıtlarını yayınladı. Kaza görüntülerinin yer aldığı kayıtlarda, Gaziantep'te meydana gelen 7 kazanın 6'sında otomobiller çarpışırken, bir kazada ise otomobil yayaya çarpıyor.
Görüntülerde sürücülerin dikkatsizliği gözden kaçmazken, kazalar genelde kavşaklarda meydana geldi. Bir kazada ise öndeki otomobilin durmasıyla 3 araç birbirine giriyor. - GAZİANTEP