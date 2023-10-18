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Gaziantep'te meydana gelen trafik kazaları güvenlik kameralarınca kaydedildi

Gaziantep'te yaşanan trafik kazaları, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından paylaşılan görüntülerde, farklı tarihlerde meydana gelen kazalar yer aldı. Kazalar arasında yasak olmasına rağmen sola dönen otomobilin başka bir araçla çarpışması, bir otomobilin yayaya çarpması ve bir aracın ani fren yapması sonucu arkasında bulunan araçlara çarpması da yer aldı.