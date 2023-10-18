Gaziantep'te meydana gelen trafik kazaları güvenlik kameralarınca kaydedildi
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Gaziantep'te yaşanan trafik kazaları, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından paylaşılan görüntülerde, farklı tarihlerde meydana gelen kazalar yer aldı. Kazalar arasında yasak olmasına rağmen sola dönen otomobilin başka bir araçla çarpışması, bir otomobilin yayaya çarpması ve bir aracın ani fren yapması sonucu arkasında bulunan araçlara çarpması da yer aldı.
Gaziantep'te meydana gelen bazı trafik kazaları güvenlik kameralarınca kayda alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünce paylaşılan görüntülerde, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları tarafından farklı tarihlerde kaydedilen trafik kazaları yer aldı.
Görüntülerde, 25 Aralık Kavşağı'nda yasak olmasına rağmen sola dönen otomobilin başka bir otomobille çarpışma anı yer aldı.
Tüfekçi Yusuf Bulvarı'nda bir otomobilin karşıya geçen yayaya çarpma anı ile Şahinbey Köprülü Kavşağı'nda bir aracın ani fren yapması sonucu arkasında bulunan 2 aracın birbirine çarpma anı da kameralara yansıdı.