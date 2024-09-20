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Gaziantep'te Mevsimlik Tarım İşçilerine Trafik Eğitimi

Gaziantep'te Mevsimlik Tarım İşçilerine Trafik Eğitimi
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Gaziantep'te jandarma ekipleri, mevsimlik tarım işçilerinin trafik bilgilerini artırmak amacıyla eğitim çalışması düzenledi. 258 tarım işçisine trafik güvenliği hakkında bilgiler verildi.

Gaziantep'te jandarma ekipleri mevsimlik tarım işçilerine yönelik trafik eğitimi gerçekleştirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri tarafından, mevsimlik tarım işçilerinin trafik ve sosyal hayata daha güvenle karışabilmeleri için eğitim çalışması yapıldı.

Bu kapsamda, trafik bilincinin artırılması, tarım işçilerini taşıyan araçların karıştığı kazalar ve trafik güvenliğiyle ilgili 258 tarım işçisine eğitim verildi.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Güncel

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