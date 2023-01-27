Gaziantep'te metruk binalar kontrol edildi

Gaziantep'te kent genelinde metruk binalarda düzenlenen eş zamanlı uygulamalarda hırsızlık suçundan aranan şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, narkotik, terör, kaçakçılık ve asayiş olayları başta olmak üzere her türlü suç ve suçluyla daha etkin mücadele edilmesi, aranan şahısların yakalanması, faili meçhul olayların aydınlatılması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kent genelinde eş zamanlı metruk binaların kontrolü sağlandı.

114 ekip ile 379 personelin katılımı ve dron desteğiyle yapılan uygulamalarda metruk binalarda ve çevresinde bulunan 496 kişi bölgeden uzaklaştırıldı.

Binalarda bulunan 2 kişi hakkında uyuşturucu madde ticareti, 5 şüpheli hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli işlem yapıldı, ayrıca bir hırsızlık zanlısı yakalandı.