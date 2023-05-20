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Gaziantep'te Metruk Binada Yangın Çıktı

Gaziantep'te Metruk Binada Yangın Çıktı

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Gaziantep'te henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, metruk binada büyük hasara neden oldu. Yangında ölü ve yaralı olmazken, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

Gaziantep'te metruk binada yangın çıktı

GAZİANTEP - Gaziantep'te metruk bina henüz bilinmeyen bir nedenle yandı. Yangında ölü ve yaralı olmazken itfaiye ekipleri metruk binada çıkan yangını söndürdü.

Yangın, Şahinbey ilçesi kolejtepe Mahallesinde bir metruk binada gece saatlerinde meydana geldi. Yangının neden çıktığı bilinmezken çevredekiler durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Alevlerin tüm binayı sardığı yangında, ekiplerin dört bir yandan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Ölü ve yaralının olmadığı yangında binada büyük hasar meydana geldi.

Ekiplerin yangının çıkış nedenine ilişkin çalışmaları sürüyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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