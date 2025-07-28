Gaziantep'te meslek lisesinde yangın (2)
ÇATI AÇILDI, MÜDAHALE SÜRÜYORGaziantep'te Şehit Serdal Şakır Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin mobilya atölyesinde çıkan yangında, atölyenin çatısı iş makineleri ile açıldı.
ÇATI AÇILDI, MÜDAHALE SÜRÜYOR
Gaziantep'te Şehit Serdal Şakır Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin mobilya atölyesinde çıkan yangında, atölyenin çatısı iş makineleri ile açıldı. Alevlerin tekrar başlaması ile itfaiye ekipleri takviye destek istedi. Çatısı açılan atölyede, ekiplerin çalışmaları sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel