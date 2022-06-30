Gaziantep'te meslek lisesi öğrencilerinin üreteceği ekmeği kadınlar satacak

Gaziantep'te hayata geçirilen proje kapsamında meslek lisesi öğrencilerinin ürettiği ekmekler, belediye tarafından kurulan halk ekmek satış noktalarında mahalledeki kadınlar tarafından satılacak.

Valilik ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin yürüttüğü, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in katılımıyla imzalanan "Günlük 50 bin Ekmek Üretimi İş Birliği Protokolü" kapsamında halka ucuz ekmek ulaştırılması için çalışmalar sürüyor.

Bugüne kadar kamu kurumları ve okullar için ekmek üreten meslek lisesi öğrencileri, hünerli elleriyle Gaziantep halkı için de ekmek hazırlayacak.

Belediye tarafından kentin muhtelif yerlerine kurulmaya başlanan satış noktalarında o mahalledeki kadınlar istihdam edilecek.

Projeyle liseliler üretecek, kadınlar istihdam edilecek, halka ise ucuz ekmek sunulmuş olacak.

Üretilen ekmek kentin farklı noktalarındaki 110 satış noktasından vatandaşa ulaştırılacak.

"Meslek lisesi öğrencileri ara eleman değil aranan elaman"

Projenin belediye ayağını yürüten Gazibel AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Murat Tural, AA muhabirine, çalışmanın Türkiye'de örnek teşkil edeceğini söyledi.

Herkesin mesleki teknik liselerinin öneminin farkında olduğunu ifade eden Tural, şunları aktardı:

"Meslek liselerinde yetişen çocukların üretim sürecine dahil olmalarını istiyoruz. Üretim sürecine en çabuk adapte olabilecek öğrenciler, meslek liselerinde yetişiyor. Meslek lisesi öğrencileri ara eleman değil aranan elaman. Mutfak ekibinden tutun salon personeline kadar şu an herkes personel arayışı içerisinde. Artık yetişmiş personel bulamıyorsunuz. Dolayısıyla meslek liselerinin büyük önemi var. İş gücü anlamında meslek liselerini değerlendirmek gerekmektedir."

Tural, meslek lisesi öğrencileriyle çalışmak için proje hazırladıklarını ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in önerisiyle halk ekmeğin meslek lisesi öğrencilerince üretilmesini kararlaştırdıklarını belirterek, bu çalışmaya Milli Eğitim Bakanlığının da destek verdiğini kaydetti.

"Büfelere çölyak hastaları için de özel ekmekler koyacağız"

Öğrencilerin üreteceği ekmeği Büyükşehir Belediyesi olarak satış noktalarında halka satacaklarını anlatan Tural, şöyle devam etti:

"Ekmeğin önceliği hijyen ve uygun fiyatlı olması. Büfeleri o mahallede oturan, ihtiyacı olan ve evine katkı sunmak isteyen kadınlar işletecek. Kadınlar işlettiğinde haliyle evdeki bütçeye de katkısı olacak. Böylece kadın istihdamına da destek vermiş olacağız. İlk etapta 2 merkez ilçemizde başlayacağız. Şahinbey ilçesinde 70 ve Şehitkamil ilçesinde ise 40 büfe yer alacak. Günlük ortalama 50 bin ekmek üretilecek. Bu rakamlar yıldan yıla yükselecek. Büfeler için 56 çeşit ekmek belirlendi. Büfelere çölyak hastaları için de özel ekmekler koyacağız."

Satış noktalarını hızla kurmaya başladıklarını aktaran Tural, 2 ayda ekmek satışının başlayacağını bildirdi.