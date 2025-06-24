Gaziantep'te Mesire Alanlarında Mangal Yakmak Yasaklandı

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Gaziantep Valiliği, orman yangınlarını önlemek amacıyla mesire alanlarında mangal yakılmasını yasakladı. Valilik, düzenli piknik yapılan alanlarda 07.00-22.00 saatleri arasında giriş çıkışların serbest olduğunu, diğer ormanlık alanlara ise belirli bir süre yasak getirildiğini açıkladı.

Gaziantep Valiliğince mesire alanlarında mangal yakmak yasaklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, yaz mevsimi ve artan hava sıcaklıkları nedeniyle meydana gelebilecek orman yangınlarını önlemek amacıyla bir dizi tedbir alındığı kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Valiliğimizce alınan ilave tedbirler ve meteorolojik veriler kapsamında, akciğerlerimiz niteliğindeki ormanlarımızın zarar görmemesi için düzenli piknik yapılan, Dülükbaba Tabiat Parkı, Burç Hayvanat Bahçesi Tabiat Parkı ve Yamaçtepe Tabiat Parkları ile İbrahimli Orman Parkı, Erikçe Orman Parkı, Belkıs Orman Parkı, Oğuzeli Orman Parkı ve Kıraçtepe Orman Parkı'na mangal yapmamak ve ateş yakmamak suretiyle 07.00-22.00 saatleri arasında giriş-çıkışlar serbest olup, diğer tüm ormanlık alanlara girişler 24 Haziran 2025'ten 30 Temmuz 2025'e kadar yasaklanmıştır."

Kaynak: AA / Adsız Günebakan - Güncel
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