Gaziantep'te mermi isabet eden kadının ölmesine ilişkin bir zanlı tutuklandı

DUMLUPINAR, KÜTAHYA (AA) - Gaziantep'te evinin önünde otururken merminin isabet ettiği kadının ölmesine ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Şahinbey ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde evinin önünde çay içerken, kavga eden kişilerin silahından çıkan merminin isabet ettiği Fatma Küçük'ün (42) hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan Mehmet Ö'nün (24) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Dumlupınar Mahallesi'nde 18 Mart'ta iki kişi henüz belirlenemeyen nedenle birbirlerine silahla ateş etmeye başlamış, silahlardan çıkan bir mermi evinin önünde çay içen 2 çocuk annesi Fatma Küçük'e (42) isabet etmişti. 112 Acil Servis ekiplerince özel hastaneye kaldırılan Küçük, müdahaleye rağmen kurtarılamamış, kaçan şüphelilerden Mehmet Ö. yakalanmıştı.