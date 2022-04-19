Gaziantep'te mermi isabet eden kadının ölmesine ilişkin bir zanlı tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gaziantep'te mermi isabet eden kadının ölmesine ilişkin bir zanlı tutuklandı

AA - Fırat Özdemir - Güncel
 - Güncelleme:
Gaziantep'te mermi isabet eden kadının ölmesine ilişkin bir zanlı tutuklandı

Gaziantep'te evinin önünde otururken merminin isabet ettiği kadının ölmesine ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

DUMLUPINAR, KÜTAHYA (AA) - Gaziantep'te evinin önünde otururken merminin isabet ettiği kadının ölmesine ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Şahinbey ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde evinin önünde çay içerken, kavga eden kişilerin silahından çıkan merminin isabet ettiği Fatma Küçük'ün (42) hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan Mehmet Ö'nün (24) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Dumlupınar Mahallesi'nde 18 Mart'ta iki kişi henüz belirlenemeyen nedenle birbirlerine silahla ateş etmeye başlamış, silahlardan çıkan bir mermi evinin önünde çay içen 2 çocuk annesi Fatma Küçük'e (42) isabet etmişti. 112 Acil Servis ekiplerince özel hastaneye kaldırılan Küçük, müdahaleye rağmen kurtarılamamış, kaçan şüphelilerden Mehmet Ö. yakalanmıştı.

AA / Fırat Özdemir - Güncel

Fatma Küçük, Dumlupınar, Gaziantep, Şahinbey, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title