Gaziantep'te merdiven boşluğuna düşen kişi öldü - Haberler

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Gaziantep'te merdiven boşluğuna düşen kişi öldü

AA - Zekeriye Şimşek - Güncel
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Gaziantep'te merdiven boşluğuna düşen kişi öldü

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, bir binanın merdiven boşluğundan düşerek ağır yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, bir binanın merdiven boşluğundan düşerek ağır yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Türkbahçe Mahallesi'ndeki TOKİ konutlarında oturan Hüseyin Çelik (55), 4 katlı binanın 2. katından dengesini kaybederek merdiven boşluğuna düştü.

Ağır yaralanan Çelik, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı İslahiye Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

AA / Zekeriye Şimşek - Güncel

Hüseyin Çelik, Gaziantep, Güncel, Haberler

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