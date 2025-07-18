Gaziantep'te Matematik Köyü ile Doğada Eğitim Dönemi Başlıyor

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Gaziantep, ilkokul öğrencileri için 'Matematik Köyü ile Doğada Öğreniyoruz' projesini hayata geçiriyor. Erikçe Macera Parkı'nda kurulacak olan köyde, doğa temelli derslerle matematik eğitimi verilecek.

Gaziantep'te, ilkokul öğrencileri için 'Matematik Köyü ile Doğada Öğreniyoruz' projesi hayata geçirilecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 'Eğitim Şehri Gaziantep' düşüncesiyle yapılan projede, ilkokul çocuklarının matematiği akıllarında kalıcı hale getirmek için, doğayla iç içe olan matematik köyü kurulacak.

Erikçe Macera Parkı'nda kurulacak matematik köyünde teorik ve pratik dersler ile kavramlar, modeller, deneyler doğa temelli örneklerle anlatılacak.???????

Kaynak: AA / Beyza Nur Eryılmaz - Güncel
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