GAZİANTEP'TE MASAJ SALONUNA FUHUŞ OPERASYONUNDA 2 TUTUKLAMA - Haberler

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GAZİANTEP'TE MASAJ SALONUNA FUHUŞ OPERASYONUNDA 2 TUTUKLAMA

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Gaziantep'te, fuhuş yapıldığı tespit edilen masaj salonuna düzenlenen operasyon düzenlendi. 14 kişinin gözaltına alındığı operasyonda 2 kişi tutuklandı. Tutuklulardan H.H isimli şahıs ise serbest bırakıldı.

ŞAHİNBEY, GAZİANTEP (DHA) - Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Şahinbey ilçesinde masaj salonu olarak faaliyet gösteren adreste fuhuş yapıldığı bilgisine ulaştı. Ekiplerin araştırması sonucu masaj salonunda fuhuş yapıldığı tespit edilince savcılık kararıyla operasyon düzenlendi.

14 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Baskında salonda bulunan 14 kişi, gözaltına alındı. Fuhuş yaptığı belirlenen 11 kişiye para cezası uygulanırken, 3 şüpheli ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden Ü.T. ve F.Ç., 'fuhşa teşvik, aracılık, zorlama ve yer temini' suçlarından tutuklanırken, H.H. ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Asayiş Şube Müdürlüğü, Şahinbey, Masaj, Güncel, Haberler

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