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Gaziantep'te manevra yapan araç yayaya çarptı: 1 ağır yaralı

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Gaziantep'te bir aracın kaza yapmamak için yaptığı manevra sonucu çarptığı yaya ağır yaralandı. Olayın ardından şoför gözaltına alındı.

Gaziantep'te manevra yapan araç yayaya çarptı: 1 ağır yaralı

GAZİANTEP - Gaziantep'te bir aracın kaza yapmamak için manevra yapması sonucu çarptığı yaya ağır yaralandı.

Olay, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Cemil Alevli Caddesi Emek Mahallesinde meydana geldi. Mustafa Mehdi Çelik idaresindeki 27 APJ 647 plakalı aracın bir başka araca çarpmamak için yaptığı manevra sonucu yaya Hatice Gönül Pir'e çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri ağır yaralanan Hatice Gönül Pir'e olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından 25 Aralık Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kaza sonrası olay yerinden kaçan şoför Mustafa Mehdi Çelik polisler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İbrahim Halil Aslan - Güncel

Şehitkamil Gaziantep Tragger Güncel Haberler

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