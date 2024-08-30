Gaziantep'te Manavlık Yapan Çocuk, Gürültü Yaptığı İçin Vuruldu

GAZİANTEP'te, gürültü yaptığı gerekçesiyle mahallede manavlık yapan esnaf tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürülen Emir Baki Bayındır'ın (10) asker selamlama görüntüleri ortaya çıktı.

Güzelvadi Mahallesi'nde 27 Ağustos akşamı manav işleten M.T., oyun oynarken gürültü yaptığını öne sürdüğü Emir Baki Bayındır'ı iş yerinde bulundurduğu pompalı tüfekle vurdu. Vücudunun çeşitli yerlerine saçma isabet eden Bayındır'ın kanlar içerisinde yere yığıldığını görenler, polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şüpheli kaçarken, Emir Baki Bayındır kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. İlkokul 5'inci sınıf öğrencisi Emir Baki Bayındır'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından Yeşilkent Mezarlığı'nda toprağa verildi. M.K. gözaltına alınıp, tutuklandı.Emir Baki'nin kısa süre önce Kıbrıs'ta çalışan ağabeyi Mehmet Bayındır'ı ziyaret için gittiği ve bu sırada bir askeri selamlama görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Emir Baki Bayındır'ın askeri duruşu ve selamlamayı askerden öğrendiği anlar yer aldı.

Haber- Kamera: Ahmet ATMACA-GAZİANTEP-DHA