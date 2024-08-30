Üye Girişi
Haberler

Gaziantep'te Manavlık Yapan Çocuk, Gürültü Yaptığı İçin Vuruldu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te mahallede manavlık yapan 10 yaşındaki Emir Baki Bayındır, gürültü yaptığı gerekçesiyle esnaf tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. Olayın ardından çocuğun asker selamlama görüntüleri ortaya çıktı.

GAZİANTEP'te, gürültü yaptığı gerekçesiyle mahallede manavlık yapan esnaf tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürülen Emir Baki Bayındır'ın (10) asker selamlama görüntüleri ortaya çıktı.

Güzelvadi Mahallesi'nde 27 Ağustos akşamı manav işleten M.T., oyun oynarken gürültü yaptığını öne sürdüğü Emir Baki Bayındır'ı iş yerinde bulundurduğu pompalı tüfekle vurdu. Vücudunun çeşitli yerlerine saçma isabet eden Bayındır'ın kanlar içerisinde yere yığıldığını görenler, polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şüpheli kaçarken, Emir Baki Bayındır kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. İlkokul 5'inci sınıf öğrencisi Emir Baki Bayındır'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından Yeşilkent Mezarlığı'nda toprağa verildi. M.K. gözaltına alınıp, tutuklandı.Emir Baki'nin kısa süre önce Kıbrıs'ta çalışan ağabeyi Mehmet Bayındır'ı ziyaret için gittiği ve bu sırada bir askeri selamlama görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Emir Baki Bayındır'ın askeri duruşu ve selamlamayı askerden öğrendiği anlar yer aldı.

Haber- Kamera: Ahmet ATMACA-GAZİANTEP-DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Gaziantep 3-sayfa Çocuk 3.Sayfa Güncel Haberler

30 Ağustos töreninde tartışma yaratan görüntü! Atatürk anıtının önünde elleri arkada bekledi

30 Ağustos töreninde tartışma yaratan görüntü! Atatürk anıtının önünde elleri arkada bekledi

 Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

 Cumadan çıkan İmamoğlu'nun hutbe isyanı! Diyanet İşleri Başkanı'na verip veriştirdi

Cumadan çıkan İmamoğlu'nun hutbe isyanı! Diyanet İşleri Başkanı'na verip veriştirdi
Uçsuz bucaksız arazinin ortasına yapmışlar! Türkiye'de bu üniversiteyi tercih edenler kara kara düşünüyor

Uçsuz bucaksız arazinin ortasına yapmışlar! Türkiye'de bu üniversiteyi tercih edenler kara kara düşünüyor
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Başakşehir'in Konferans Ligi rakipleri kimler oldu? 31 Ağustos 2024 Günlük Burç Yorumları! Terazi, Akrep, Balık burcu yorumu! 31 Ağustos AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Elfsorg hangi ülkenin, nerenin takımı?Elfsborg, İsveç'in profesyonelhangi ligde oynuyor, ligde kaçıncı, oyuncuları kim, Transfermarkt değeri ne kadar? Tottenham hangi ülkenin, nerenin takımı? Tottenham hangi ligde oynuyor, ligde kaçıncı, oyuncuları kim, Transfermarkt değeri ne kadar? Maccabi Tel Aviv İsrail takımı mı, Maccabi Tel Aviv hangi ülkenin, nerenin takımı?Maccabi Tel Aviv hangi ligde oynuyor, ligde kaçıncı, oyuncuları kim? RF SFC hangi ülkenin, nerenin takımı? RFS FC hangi ligde oynuyor, ligde kaçıncı, oyuncuları kim, Transfermarkt değeri ne kadar? Beşiktaş Twente maçı ne zaman, nerede yapılacak? UEFA Avrupa Ligi Twente maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Beşiktaş Athletic Club maçı ne zaman, nerede yapılacak? UEFA Avrupa Ligi Athletic Club maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Beşiktaş Bodo Glimt maçı ne zaman, nerede yapılacak? UEFA Avrupa Ligi Bodo Glimt maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Beşiktaş Lyon maçı ne zaman, nerede yapılacak? UEFA Avrupa Ligi Lyon maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Beşiktaş Malmö maçı ne zaman, nerede yapılacak? UEFA Avrupa Ligi Malmö maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?
title