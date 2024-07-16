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Gaziantep'te makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

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Gaziantep'in Nurdağı ilçesine bağlı Kartal Mahallesi yakınlarında çıkan yangın, itfaiye ve jandarma ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde makilik alanda çıkan yangın söndürüldü.

İlçeye bağlı Kartal Mahallesi yakınlarında makilik alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Büyükşehir ve Nurdağı belediyeleri ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, 13 arasöz, 3 su tankı, 2 itfaiye aracı ve iş makineleriyle yangına müdahale etti.

Yaklaşık 3,5 saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Gaziantep Jandarma İtfaiye Nurdağı Kartal Yaşam Güncel Haberler

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